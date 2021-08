Un 48enne di Selargius, operaio edile con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare in via Capo Malfatano a Monserrato, è stato trovato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena in possesso di due coltelli a serramanico con lame lunghe rispettivamente 10 e 8 cm, nascosti nel portaoggetti dell’auto.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e assunto in carico, in attesa di essere versato nell'ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

