Un operaio di 35 anni di Quartu Sant’Elena, incensurato, è stato denunciato a Monserrato. Nella ricostruzione dei carabinieri, che hanno visionato i filmati dell’impianto comunale di videosorveglianza, l’uomo, col volto travisato, ha versato della benzina sul parabrezza di un’auto parcheggiata, appiccando poi le fiamme.

Nelle immagini lo si vedeva passare nello stesso posto un’ora prima, a bordo della sua macchina, e la targa era ben visibile all’occhio elettronico delle telecamere.

Per questo i militari non hanno avuto dubbi. L’indagine è per danneggiamento seguito da incendio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata