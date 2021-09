Due giovanissimi sono finiti nei guai per una cessione di stupefacenti. Questa mattina i carabinieri di Monserrato hanno effettuato – come molte altre volte – un passaggio di controllo con l’auto di servizio fuori dalle scuole e intorno alle 8.30 hanno notato due ragazzi: uno, a bordo di una moto, confabulava con un coetaneo e subito dopo gli cedeva qualcosa che i militari hanno deciso di intercettare: era un piccolo involucro contenente 0,73 grammi di marijuana. La successiva perquisizione al motociclista 16enne di Quartu ha consentito di ritrovare altri 70 grammi della stessa sostanza confezionati in palline termosaldate. Il minore è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacente e anche per l'avvenuta azione di spaccio, mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura in quanto assuntore di droghe e questo gli provocherà qualche problema nel futuro conseguimento della patente di guida.

La Procura dei Minori ha anche disposto che il giovanissimo spacciatore venisse affidato ai genitori che all'arrivo dei carabinieri hanno trasecolato, non aspettandosi che il figlio potesse essere coinvolto in una simile vicenda. La perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane non ha prodotto ulteriori risultati.

