Dopo gli adesivi ironici con su scritto “Non sono ubriaco... Schivo le buche di Monserrato”, ideati dagli amministratori del gruppo Facebook “La Voce di Monserrato” e già attaccati sul retro di tante macchine, ora c'è anche una canzone satirica sullo stato precario delle strade della cittadina dell'hinterland cagliaritano.

Si intitola “Monserrato sbandato”, sta già spopolando - su YouTube in poche ore è stata visualizzata da migliaia di persone - ed è diventata virale. Creata con l'intelligenza artificiale in stile hip hop, tra le strofe ce n'è una che recita: “Monserrato, oh Monserrato, dove la strada è un labirinto spezzato. Tra sospensioni che urlano al vento, ogni curva è un nuovo tormento”.

Ma non manca neanche il riferimento esplicito all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci: «E il Comune promette, ma il tempo non cambia, la pioggia si ride, si allaga la rambla. Passano gli anni, passano i santi, ma quelle buche son sempre giganti». E così, mentre si aspetta - e si spera - che le strade vengano riasfaltate e non solo rattoppate le buche, i monserratini ci scherzano su, ironizzando a più non posso.

