Nessun giallo dietro la morte dell’80enne trovato ieri cadavere nella sua abitazione di Monserrato.

L'uomo è morto per cause naturali, forse un malore. Il decesso risalirebbe ad almeno dieci giorni fa, forse a 15 come stabilito subito dal medico della Asl, intervenuto sul posto.

Il caso è chiuso, insomma, sotto il profilo giudiziario.

Resta il dramma di una morte in solitudine. L'uomo era un pensionato, una persona conosciuta e stimata: non aveva problemi tali da aver bisogno di rivolgersi ai servizi sociali del Comune. I suoi familiari risiedono in Germania.

A preoccuparsi è stato un vicino che non vedendolo da tempo si è rivolto alla polizia locale arrivata immediatamente. I vigili urbani hanno trovato tutto chiuso: da qui la necessità di chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno forzato l'ingresso facendo la macabra scoperta.

