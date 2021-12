Un pensionato di 81 anni è morto mentre rientrava a casa dopo una breve passeggiata.

È accaduto a Monserrato.

L’uomo si è sentito improvvisamente male, è caduto a terra ed è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato anche il 118.

Tutto purtroppo inutile: per il pensionato non c’è stato nulla da fare, nonostante i sanitari abbiano fatto tutto il possibile per salvarlo. Alla fine, però, si sono dovuti arrendere, fra la disperazione dei familiari.

Sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri della Stazione di Monserrato per i necessari accertamenti. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.

