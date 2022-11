Ha infranto con un pugno il parabrezza di un furgone che era stato parcheggiato davanti alla sua abitazione. Il responsabile del danneggiamento, un 48enne di Monserrato, è stato denunciato dai carabinieri.

L’uomo è sceso per strada dopo aver visto il corriere che fermava il mezzo, e ha detto al conducente che non poteva lasciarlo lì. «È una via pubblica e sto lavorando», è stata la risposta.

Ne è nato un diverbio durante il quale il 48enne ha sferrato un pugno sfondando il parabrezza.

Il corriere non ha reagito ma è andato direttamente in caserma. Ha riconosciuto, in alcune foto, il suo aggressore, e i militari hanno poi ascoltato due persone che hanno confermato tutto, così come è emerso dai filmati della videosorveglianza.

