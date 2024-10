Un pedone è stato investito stamattina a Monserrato, in via Porto Botte, attorno alle ore 12. Necessario l'intervento dell'ambulanza, con trasporto in codice rosso al Policlinico. Per l'investito gravi ferite e probabili fratture degli arti inferiori e del bacino.

Un altro incidente analogo si è verificato anche a Cagliari, in via Is Mirrionis, sempre nella tarda mattinata odierna e con un pedone investito. In questo caso il ferito è stato trasportato in codice giallo al Santissima Trinita, non è in gravi condizioni.

