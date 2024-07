A Monserrato è iniziato il terzo mandato del sindaco Tomaso Locci. Il nuovo presidente del consiglio comunale è Ignazio Tidu, subentra a Piergiorgio Massidda. I vice presidenti dell'assemblea sono Bernadette Ibba per la maggioranza e Franca Cicotto per l'opposizione. Una Giunta composta da 6 assessori ed equamente suddivisa tra uomini e donne. I nomi sono i seguenti

Raffaele Nonnoi (lavori pubblici, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, innovazione tecnologica, patrimonio e servizi tecnologici)

Saverio De Roma (ambiente, verde, arredo urbano, servizi cimiteriali, igiene urbana e sicurezza). De Roma per ora è anche vice sindaco, poi questo ruolo subirà una rotazione tra i vari assessori

Emanuela Stara (cultura, tradizioni agricole, vitivinicole e popolari, spettacolo, lingua sarda, rapporti con l'università, pari opportunità e turismo)

Piergiorgio Massidda (urbanistica, edilizia privata, attività produttive e suape)

Claudia Lerz (politiche sociali e per la famiglia, politiche del lavoro, salute, qualità della vita, politiche della casa e Ufficio Europa)

Fabiana Boscu (pubblica istruzione, politiche giovanili, sport e commercio). Restano in capo al sindaco le deleghe al Bilancio e al personale.

Le new entry sono De Roma e Tidu. Per gli altri invece si tratta di una riconferma. La settimana prossima verranno nominati i consiglieri che subentreranno agli eletti andati in Giunta.

© Riproduzione riservata