Una ragazza di 28 anni e un giovane di 37 sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto nel pomeriggio sulla statale 224 all'altezza del ponte "Emanuele Loi". Per loro lesioni superficiali. La loro auto è finita sul guard rail dopo che un camion che trasportava lamiere di plastica aveva perso parte del carico. La ragazza che seguiva il pesante mezzo ha cercato di evitare il materiale sull'asfalto, finendo contro il guard rail con l’airbag che è scoppiato nell'impatto. La conducente è rimasta ferita al volto.

Una seconda macchina è piombata contro la prima con successivo tamponamento a catena di altri due mezzi. I feriti guariranno in pochi giorni. Il conducente del camion non si sarebbe accorto di aver perso parte del carico proseguendo quindi senza fermarsi. Il traffico è andato subito in tilt con la corsia direzione Cagliari rimasta a lungo intasata con pesanti disagi per tutti.

I rilievi di legge sono stati effettuati da alcune pattuglie e motociclisti della Polizia locale di Monserrato che, coordinati dal comandante Domenico Nannini, hanno ricostruito l'accaduto.

