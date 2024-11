Incidente stradale nella via "Rio mortu", a Monserrato dove un ciclista è finito contro una Fiat Punto sfondando il vetro posteriore e riportando ferite superficiali.

Immediato l'intervento di un’ambulanza del 118 col ciclista accompagnato in ospedale in codice giallo. Sul posto, col 118, è intervenuta la Polizia locale di Monserrato per i rilievi di legge.

Un altro incidente è avvenuto nella via San Gottardo col coinvolgimento sempre di un'auto e di una bici, senza conseguenze per le persone. Anche in questo caso, è intervenuta la Polizia locale di Monserrato che, sotto le feste di fine anno, rafforzerà il controllo su tutte le strade cittadine.

