Nelle prossime settimane Monserrato vedrà un intensificarsi dei controlli sulla velocità stradale grazie all’uso del sofisticato dispositivo "Telelaser TruCam" da parte della polizia locale. Questo strumento mobile di ultima generazione sarà in funzione in diverse zone della cittadina, con l'obiettivo di prevenire incidenti e garantire il rispetto dei limiti di velocità.

Il Telelaser TruCam, noto per la sua precisione e capacità di realizzare video in alta definizione, sarà operativo secondo il seguente calendario, ma potrebbe anche subire modifiche in base a esigenze operative.

Il 19 agosto, dalle 08 alle 13, sarà in Via Riu Mortu. Il 21 agosto, dalle 15 alle 20 in via Giuseppe Zuddas. Il 23 agosto, dalle 08 alle 13, in Via Caracalla. Il 27 agosto, dalle 15 alle 20, in Via Dell’argine. Il 29 agosto, dalle 08 alle 13, di nuovo in Via Riu Mortu. E il 31 agosto, dalle 15 alle 20, ancora in Via Caracalla

Oltre a monitorare la velocità, il TruCam può rilevare altre infrazioni come l'uso del telefono cellulare alla guida e la mancata cintura di sicurezza. La versatilità del dispositivo consente di rilevare veicoli in avvicinamento o in allontanamento, migliorando così l'efficacia dei controlli.

L'implementazione di questi controlli mira non solo a sanzionare i trasgressori ma, soprattutto, a prevenire comportamenti rischiosi e a migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada.

