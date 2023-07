Una donna di Monserrato è stata denunciata per furto dai carabinieri. Entrata in una abitazione assieme alla padrona di casa, avrebbe rubato il portafoglio della vittima, una ottantenne, con 250 euro in contanti e si è allontanata.

Immediata la denuncia: i carabinieri della Stazione sono riusciti a risalire alla presunta ladra attraverso le immagini di alcune telecamere e ad alcune testimonianze raccolte durante le indagini dalle forze dell'ordine.

La donna, una 40enne è stata denunciata per furto. Dei contanti, nessuna traccia. L'indagata è una persona sottoposta a obbligo di dimora a Monserrato per precedenti reati. Può regolarmente uscire di casa, ha solo l'obbligo di non spostarsi. Avrebbe compiuto il furto profittando di un attimo di disattenzione della padrona dell'abitazione presa di mira. Sulla vicenda è stato girato un rapporto in Procura.

