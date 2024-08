Monserrato si prepara ad accogliere uno dei suoi eventi più attesi e sentiti: la festa di San Lorenzo. Quest'anno, l'atmosfera festiva è arricchita dalla presenza del nuovo parroco, Don Nicola Ruggeri, che vivrà per la prima volta i festeggiamenti come guida spirituale della comunità. Don Ruggeri ha espresso entusiasmo per questa occasione speciale e ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la tradizione mentre si cercano nuovi modi per coinvolgere la cittadinanza.

Il programma della festa che avrà inizio domani con il passaggio di consegne alla presidenza del Comitato, da Roberto Argiolas a Luciano Pisu, che ha promesso di restituire alla celebrazione la sua maestosità tradizionale. I festeggiamenti continueranno con la processione del 9 agosto, che partirà dalla Chiesa di San Valeriano e arriverà alla Chiesetta di San Lorenzo. Il 10 agosto si svolgeranno le celebrazioni eucaristiche, culminando con una messa serale presieduta da Monsignor Mosè Marcia, e si chiuderanno l’11 agosto con il rientro del simulacro a Monserrato.

Le serate saranno animate da eventi musicali organizzati dal Comitato e sostenuti dal Comune. Il sindaco Tomaso Locci ha annunciato fuochi d’artificio e spettacoli per coinvolgere tutta la comunità, mentre l’assessora alla Cultura, Emanuela Stara, ha lodato la collaborazione tra parrocchie e associazioni locali, fondamentale per il successo dell’evento.

