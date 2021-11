Monserrato si prepara per l'ultimo saluto ad uno dei suoi ultimi ex combattenti: Claudio Perra, monserratino, classe 1923, ex carabiniere reale, ma - soprattutto – ex combattente e partigiano che ha assistito personalmente all’arresto di Benito Mussolini.

Si è arreso stamattina agli acciacchi dell’età. Molto conosciuto negli ambienti degli ex combattenti per il suo grande impegno nel tramandare i racconti della resistenza perché, come spesso raccontava “i giovani non devono dimenticare”.

Ha retto per tantissimi anni la presidenza della associazione di ex combattenti lasciando il suo ruolo solo un mese fa, sulla soglia del secolo d’età, per assumerne la presidenza onoraria.

Una figura importante e carismatica la sua e per questo aveva partecipato spesso alle iniziative nelle scuole specie per ricordare la resistenza, l’ultima pochi mesi fa quando era stato coinvolto dagli studenti del liceo di San Gavino Monreale in occasione della Festa della liberazione.

A ricordare Claudio Perra uno dei suoi amici, nonché successore alla presidenza dell’associazione dei reduci, Gianfranco Vacca: "Oggi è ritornato alla Casa del Padre, l’amico Claudio Perra, col quale avevo instaurato uno specialissimo rapporto di amicizia molto simile al rapporto che unisce un padre a un figlio. Nel 2010, anno in cui iniziai a raccogliere le storie degli ex combattenti monserratini nella Seconda guerra mondiale, Claudio fu il primo ex militare che intervistai e fu lui a farmi conoscere altri ex combattenti, amici suoi, dandomi così l’opportunità avviare un percorso di memorie belliche che mi permise di raccogliere 25 storie di ex combattenti”.

Anche l’ex sindaco di Monserrato e storico Marco Sini ha ricordato la figura di Perra: “Ha avuto in libri e articoli un riconoscimento di Memoria ampiamente meritato. Le ultime soddisfazioni di Claudio Perra, almeno negli ultimi due anni sono state la video intervista per l'archivio storico dell'ANPI nazionale curata dal gruppo di Gad Lerner e la video intervista allo storico dottor Filippo Petrucci per l'archivio Memorial Shoah e Resistenza europea in USA. Inoltre la lunga telefonata che gli ha fatto la storica Professoressa Anna Foa sul Colonnello Frignani, suo comandante ucciso dai nazisti alle Fosse Ardeatine. Alcuni giorni fa quando gli ho portato a casa il libro di Salvatore Meloni sulla Resistenza dei carabinieri a Roma dove Claudio tra l’altro è stato citato”. Claudio Perra, vedovo da pochi anni della moglie Milla Putzu, lascia così i figli Ines e Francesco ma non solo, perché ai funerali che saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chiesa del Redentore a Monserrato saranno presenti tanti amici per conferirgli l’ultimo saluto.

