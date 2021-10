È precipitato dal quarto piano della sua abitazione a Monserrato. Si è miracolosamente salvato finendo su un albero prima di toccare terra, nel parcheggio privato di un condominio. Un operaio di 44 anni è in ospedale in codice rosso: le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

È successo alle 4 del mattino: secondo la ricostruzione, era sul balcone di casa che fumava una sigaretta quando per cause in via di accertamento è caduto nel vuoto: una corsa fermata in parte dall'albero del parcheggio, prima di finire a terra dove è stato poco dopo soccorso da un passante che ha sentito i lamenti del ferito. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 e poi i carabinieri di Monserrato. Si è trattato di una fatalità: i militari non escludono che l'uomo si sia sporto involontariamente dal balcone precipitando nel vuoto mentre la moglie dormiva.

© Riproduzione riservata