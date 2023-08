Uta ha una nuova comandante della polizia locale: ha preso servizio Monica Loi. Dopo aver iniziato la sua carriera nel mondo della

sicurezza e dell'ordine pubblico nel 1998 come agente a Villacidro, nel 2004 è diventata ufficiale nella cittadina del Medio Campidano, assumendo il ruolo di vicecomandante. Nel 2018 ha preso il timone come comandante a Decimomannu. E ora, nel 2023, con l'emozione del battesimo della Festa di Santa Maria nell'aria, prende ufficialmente il comando a Uta.

Con uno sguardo carico di determinazione verso il futuro, la nuova

Comandante, Monica Loi, ha condiviso la sua risolutezza nell'affrontare

questa nuova avventura professionale: «Sono pronta ad accogliere questa sfida e a mettere al servizio della comunità di Uta tutta l'esperienza che ho guadagnato nel corso degli anni», ha affermato.

Giacomo Porcu, il sindaco di Uta, non nasconde la sua soddisfazione nel

dare il benvenuto alla nuova guida della Polizia Locale: «Accogliamo con

gioia la nuova responsabile della Polizia Locale, che presterà servizio

in pianta stabile nella nostra comunità», ha dichiarato il primo

cittadino, «auguro a Monica Loi un lavoro eccellente e sono fiducioso

che saprà trasformare le sue competenze e il suo spirito di squadra in

un valore tangibile per tutti gli utesi».

