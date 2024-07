Le aggressioni verbali, le minacce e le molestie nei confronti dell’anziana madre e di due sorelle sono costati a un 57enne di Dolianova la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Cagliari in seguito alle indagini svolte dai carabinieri.

Nell’aprile scorso, un uomo aveva inviato una Pec alla caserma per spiegare che il proprio fratello metteva in atto comportamenti persecutori e violenti nei confronti della famiglia. Il 57enne, secondo quanto denunciato, abuserebbe di alcol e stupefacenti e le vessazioni erano dirette a ottenere denaro per soddisfare tali dipendenze.

Gli accertamenti da parte dei militari hanno fatto emergere come queste aggressioni andassero avanti dal settembre dell’anno scorso e avessero causato uno stato di ansia e paura tra i familiari.

Dopo la segnalazione, a tutela delle vittime di violenza domestica è stato attivato il “Codice Rosso”.

