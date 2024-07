Estorsione, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della madre: sono le accuse di cui dovrà rispondere un 36enne di Senorbì, arrestato dai carabinieri della Stazione locale con il supporto dei colleghi della Stazione di San Basilio.

In mattinata l’uomo si è presentato a Ortacesus sul luogo di lavoro della madre, una 65enne vedova che lavora come badante. Dopo l'ennesima richiesta di denaro accompagnata da minacce, il 36enne ha afferrato per i polsi e strattonato violentemente la donna, riuscendo a estorcerle una banconota da 10 euro che le ha strappato dalle mani. La vittima, terrorizzata, ha immediatamente chiamato i carabinieri.

I militari, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a rintracciare l’aggressore all'interno della sua abitazione. Durante la perquisizione personale, nella tasca dei pantaloncini dell’uomo è stata trovata la banconota spiegazzata che poco prima era stata sottratta alla madre.

L'arresto del 36enne arriva dopo ripetuti comportamenti che sono stati denunciati dalla donna tra gennaio e giugno di quest'anno. L’uomo è stato dunque portato in carcere a Uta, in attesa delle ulteriori decisioni del tribunale.

(Unioneonline/v.l.)

