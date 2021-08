Proseguono gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna.

Ieri sera una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza ha intercettato un barchino con a bordo 8 migranti, a circa 1,8 miglia da Capo Teulada.

Il mezzo della Guardia di finanza ha scortato l'imbarcazione fino in porto a Sant'Antioco.

I migranti, tutti uomini in buono stato di salute, sono stati poi presi in consegna da agenti del Commissariato e Carabinieri che li hanno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena.

