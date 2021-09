"Con l'aumento degli sbarchi di algerini nelle coste del Sulcis e non solo, ritornano gli arresti e le lamentele per i tentativi di furto nel quartiere Marina di Cagliari. Non dovrebbero stare nel centro di Monastir o rimpatriati in quanto irregolari? ”.

A domandarselo – e a domandarlo al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – è il deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, che ha annunciato un’interrogazione proprio alla numero uno del Viminale per segnalare i casi di criminalità collegati al centro d’accoglienza.

"L'ultimo episodio – prosegue Deidda – è quello di un ladro trovato incosciente sul terrazzo di una coppia di anziani che poi successivamente anche al pronto soccorso ha creato problemi riuscendo a fuggire. Ma sono tante le segnalazioni di commercianti che devono fronteggiare algerini che arrivano in gruppo. Per questo motivo presenterò l'ennesima interrogazione per capire cosa intende fare il Governo con il ministro Lamorgese, sino ad ora non pervenuta".

"Il far finta di non vedere o che tutto vada bene non risolve i problemi”, dice ancora l’esponente di Fdi. Che chiosa: “Il centro di Monastir, così come è gestito, non va bene e crea problemi. Lo abbiamo denunciato noi, i sindacati di polizia e gli amministratori locali".

(Unioneonline/l.f.)

