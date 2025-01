«Siamo aperti e pronti a servire i clienti». Rinvii e incertezze sul trasloco nella struttura provvisoria di piazza Nazzari non sono un toccasana per gli affari dei boxisti del mercato di San Benedetto, a Cagliari.

Le informazioni sul tormentato iter sono puntualmente riportate sulla stampa, ma loro percepiscono che tra la gente c'è tanta, troppa confusione. E l'affluenza è in calo. L'ultima scadenza per il trasferimento, quella del 31 gennaio, è passata: tutto rinviato fino a quando accanto al Teatro Lirico non sarà tutto sistemato alla perfezione. E fino a quando non ci sarà certezza sulle date loro continueranno a vendere nella struttura storica.

Per questo dalle corsie arriva un avviso, che è anche un appello: «Noi stiamo continuando a lavorare, come abbiamo sempre fatto», dicono gli operatori, «e resteremo a San Benedetto fino a quando non ci saranno certezze che subito il trasloco potremo ricominciare a farlo. Quando accadrà, i cagliaritani – e non solo - saranno informati tempestivamente. Intanto, siamo qui, come da decenni, al loro servizio».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata