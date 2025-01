Il trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari si avvicina: il Comune punta ad aprire il mercato, che prenderà temporaneamente il posto di quello di San Benedetto, entro la fine del mese.

Lunedì 20 gennaio potrebbe essere la data per l'avvio delle operazioni di trasferimento. I preparativi sono già stati avviati così come le verifiche sugli operatori: dopo diversi incontri, avvisi e comunicazioni ai 179 concessionari, venerdì il dirigente del servizio Mercati e Attività Produttive ha firmato una determinazione con la lista di chi ha, per ora, le carte in regola per poter avere l'assegnazione temporanea di uno dei box in piazza Amedeo Nazzari.

Si tratta di 144 concessionari. Dunque più di trenta, per i debiti sui canoni delle concessioni ancora in corso con l'amministrazione comunale, resteranno momentaneamente esclusi fino a quando non regolarizzeranno le loro posizioni.

