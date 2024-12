Un tamponamento a catena ha mandato in tilt il traffico sulla 554. Poco prima delle 9, per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente al chilometro 3,200 in territorio di Selargius quasi all’altezza dello svincolo di Su Planu che porta sulla 131 dir: sono rimaste coinvolte tre auto e un camion.

Dalle prime informazioni non ci sono stati feriti. Le vetture si trovano ancora sulla carreggiata, una delle corsie – direzione Elmas – è stata chiusa al traffico mentre l’altra è aperta. Fortissimi i disagi al traffico, con le code che sono iniziate già all’altezza del cimitero di Monserrato sempre sulla 554.

Sul posto l’Anas e la Polizia locale di Selargius.

(Unioneonline/r.sp.)

