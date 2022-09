Poca, ma sufficiente per far scattare una denuncia in stato di libertà per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nei guai, a causa della marijuana, è finito un quarantottenne disoccupato di Pauli Arbarei.

Ieri i carabinieri di Villamar lo hanno perquisito mentre si trovava vicino alla sua abitazione; in tasca aveva 10 grammi di infiorescenze essiccate. In casa, inoltre, coltivava in vaso una pianta di canapa: era alta poco più di un metro. Trovato anche materiale per il confezionamento.

La droga è stata sequestrata.

