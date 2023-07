Liguria e Sardegna, due regioni affacciate sul mare con tradizioni e culture diverse, ma unite da un legame indissolubile grazie a un uomo eccezionale: Marco Bausani, un uomo di 50 anni originario di La Spezia, ha trovato l'amore e la passione per la Sardegna, una terra che ha abbracciato come sua. È qui che ha dato vita al suo straordinario allevamento di cani Waimaraner, ottenendo risultati eccezionali a livello mondiale.

Come nasce tutto?

«Sono nato come musicista e successivamente ho intrapreso la carriera di venditore, girando varie zone della mia amata Liguria. Fin da piccolo, però, ho avuto l'opportunità di andare a caccia con mio zio e i suoi cani, un'esperienza che ha alimentato la mia passione per gli animali. Qualche tempo dopo, ho deciso che era giunto il momento di tornare ad avere un cane. Fu così che incontrai un allevatore che mi presentò Argo, un Weimaraner straordinario che avrebbe segnato l'inizio di tutto ciò che ho costruito oggi. Era il 2013 quando, insieme ad Argo, ho vinto le prime competizioni. Quel momento ha segnato l'inizio del mio lavoro come addestratore di cani».

Poi arrivò la Sardegna…

«Il 25 agosto 2013, partecipai con grande entusiasmo all'esposizione internazionale di Oristano. Fu un momento indimenticabile quando vinsi come migliore razza. Tutti rimasero sbalorditi dalla mia capacità di controllare i miei cani, suscitando l'interesse di una signora che desiderava prendere un cane dal mio allevamento. Da quel momento in poi, io e questa signora rimanemmo in contatto. Nel 2018, tornai in Sardegna per svolgere uno stage. Fu lì che scoprii l'amore per questa meravigliosa isola. Il mal d'Africa di cui tanto si parla sembrava insignificante rispetto al mal di Sardegna che sentivo. Nel dicembre 2020 imbarcai sulla nave con i miei undici cani, pronti per intraprendere questa nuova avventura. Arrivammo a destinazione e da quel momento in poi, mi sono stabilito a Poggio dei Pini, dove gestisco Dogville Farm Kennel, il mio allevamento».

Un palmarès da invidia

«Il mio è l'allevamento italiano che ogni anno ottiene il maggior numero di risultati nelle competizioni europee e mondiali. Ho avuto l'opportunità di partecipare a eventi prestigiosi come quello di Parigi dell'anno scorso, dove uno dei miei cani di nome Carlo ha trionfato nel campionato mondiale della sua categoria. Ho persino avuto l'onore di competere a Helsinki, conseguendo sempre risultati eccellenti. È difficile fare un elenco completo dei miei successi. Ma posso dire che sono estremamente soddisfatto dei risultati che ho ottenuto fino ad oggi. La mia passione, la dedizione e l'impegno costante mi hanno permesso di distinguermi e di consolidare la mia posizione nel mondo dell'allevamento canino».

© Riproduzione riservata