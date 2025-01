La bombola di un appartamento ha preso fuoco a Maracalagonis. Sono stati momenti di paura questa sera, con l'allarme lanciato dagli inquilini.

L’intervento ha visto l'arrivo di un’ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco. Per fortuna non si è registrato nulla di grave: nessuno è rimasto ferito.

Il fatto è accaduto in una abitazione in via Mattarella.

