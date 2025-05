Verrà rafforzata la Compagnia barracellare di Maracalagonis oggi composta da dieci unità.

Per fare questo l'amministrazione comunale ha riaperto i termini per la formazione di una graduatoria per l'arruolamento volontario di persone in possesso delle competenze necessarie ad assumere l'incarico di componente della Compagnia barracellare. Le domande scadono il 30 maggio.

L'obiettivo è quello di rafforzare la Compagnia al servizio della comunità non solo contro i furti, ma anche contro gli incendi, l'abbandono dei rifiuti in campagna e per altri servizi.

