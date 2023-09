Tutto è pronto per la sagra del pane e del Pomodoro a Maracalaagonis. L'appuntamento è per sabato e domenica. Attesa tanta gente. Si inizia alle 17 di sabato con l’esposizione e la vendita dei prodotti tipici locali e dell’artigianato. Prevista anche l’apertura al pubblico del Museo di via Sassari, la mostra di costumi tradizionale di Maracalagonis, a cura dell’associazione Sant’Antonio e delle collezioni private di Casa Ligas-Uda di Settimo e di Gigi Frigau di Sinnai.

In programma anche le visite a Casa Vacca, l’esposizione di ceramiche, un raduno delle moto e Vespe d’epoca, l’esposizione di artisti e artigiani locali a cura dell’associazione Hamara. E ancora il laboratorio del gusto le esibizione del coro Segossini di Sinnai. Seguirà la musica di Graziano Mascia e Caterina Melis e una serata musicale con Revenerendo Jones.

Domenica alle 10 inaugurazione della sagra, il pranzo alle 13, il laboratorio del gusto, le esibizioni in serata del coro S’Arrodia di Sinnai, di sbandieratori e alle 21,30 dell’orchestra popolare sarda.

© Riproduzione riservata