Rivoluzionato da domani, lunedì, il traffico a Maracalagonis in diverse strade del centro abitato dove sono in programma in lavori di scavo per la messa in opera di un cavo sotterraneo e l’installazione di pozzetti, cassette e pali per la rete in fibra ottica TIM progetto Pnrr . L’appalto è stato vinto dall’impresa “Sirti Telko Infrastructures” con sede legale a Sesto San Giovanni (MI), con subentro dell’impresa subappaltante “Urru Raffaele ” con sede a Burcei. I lavori dovrebbero essere ultimati entro il 31 marzo.

Interessati la Circonvallazione e le vie Matteotti, Galilei, Rossini, Bologna, Kennedy, Velio Spano e Santo Stefano.

