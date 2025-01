Non cambiano le tariffe sulle tassa di soggiorno nel territorio di Maracalagonis. Restano le stesse del 2024 dopo l’adeguamento operato dalla Giunta comunale rispetto agli anni precedenti. In sostanza si continuerà a pagare tre euro in strutture ricettive alberghiere (da una a tre stelle) per ogni notte di pernottamento.

Si pagherà invece due euro sempre a notte di pernottamento nei bed&breakfast, in unità abitative ammobiliate a uso turistico, negli esercizi di affittacamere, nelle case religiose di ospitalità, nelle attività agrituristiche e in quelle ricettive a conduzione familiare.

«Abbiamo deciso di tenere invariate le tasse del soggiorno di tre e due euro a pernottamento – dice la sindaca Francesca Fadda – nonostante la qualità di servizi sicuramente destinata a migliorare anche per la prossima estate: garantiamo un servizio di raccolta di rifiuti eccellente, spenderemo 500mila euro per sistemare altre strade a Torre delle stelle e 400mila euro per interventi a Baccu Mandara. L’adeguamento è stato fatto (tenendo conto anche dell’Istat), nel 2024 dopo che per anni la tassa è rimasta invariata».

