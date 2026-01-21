Singolare soccorso nelle campagne di Maracalagonis non lontano dalla vecchia Orientale sarda, dove due donne si trovavano sole nella propria abitazione isolata sulle colline. A chiedere soccorso, dalla penisola, è stata una familiare delle due donne con una chiamata alla sindaca Francesca Fadda che ha subito mobilitato il Coc istituito al Comune.

La casa era in parte allagata. Loro stesse si sono mobilitate per cercare di far defluire l'acqua. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Le due donne sono state soccorse e accompagnate in due strutture del cagliaritano dove ora stanno bene. Questa mattina il Coc di Maracalagonis, con la Polizia locale e i barracelli, ha portato viveri e medicinali ad alcune persone che non riuscivano con i loro mezzi a superare il guado di un corso d'acqua ingrossato. Non corrono alcun pericolo.

Sempre in territorio di Maracalagonis ieri - ha raccontato la sindaca Fadda - sono stati individuati due anziani isolati, in condizioni critiche, privi di assistenza alimentare per l’intera giornata, impossibilitati a rientrare con le strade diventate impraticabili: immediatamente garantito tutto il supporto necessario attraverso il servizio sociale e la Polisolidale.

