Gualtiero Gessa, il poliziotto di Maracalagonis, morto il 31 marzo del 2005 durante un esercitazione in elicottero, è stato ricordato oggi in paese con una messa celebrata in parrocchia da don Eugenio Cocco e con la visita alla tomba, dove è stata posta una corona d'alloro. Presenti il vicesindaco Antonio Melis, altri amministratori, colleghi di Gessa e i familiari dell'agente .

La tragedia a fine marzo del 2005: Gualtiero Gessa era a bordo, con due piloti, di un elicottero AB206 della Polizia di Stato. Il velivolo era decollato da Abbasanta, diretto verso Borore quando ha perso quota sfiorando a rete metallica di una recinzione e schiantandosi al suolo.

Ad avere la peggio fu proprio Gessa che morì in ospedale a Nuoro. I sanitari tentarono di salvarlo con un intervento chirurgico, ma fu tutto inutile. La notizia della sua morte suscitò grandissimo cordoglio a Maracalagonis. Il Comune gli ha dedicato il parco riaperto la scorsa settimana dopo alcuni anni.

