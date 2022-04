L’amministrazione comunale di Maracalagonis ha provveduto a realizzare la nuova illuminazione alla facciata della chiesa parrocchiale, dedicata Vergine degli Angeli. Luci suggestive che valorizzato l'intera struttura. Si è anche provveduto a ripristinare il sistema di videosorveglianza su tutto il perimetro esterno del tempio, ovviamente a beneficio della sua sicurezza.

Il nuovo intervento è stato curato dalla ditta “Sole Enel” che opera sul territorio anche per le emergenza. Proprio in questo contesto sono previsti altri interventi in diverse parti del territorio comunale, compreso il litorale, nelle parti ancora al buio o dove si ha comunque la necessità di ampliare gli impianti già esistenti. I nuovi interventi, sono mirati a progetti di riqualificazione a beneficio del risparmio energetico.

Intanto si attende l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza della strada di circonvallazione.

