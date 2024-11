Al via il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Maracalagonis, zone interne e costiere comprese.

L'appalto è stato vinto dalla società Gesenu. Col centro urbano, la raccolta interesserà Torre delle Stelle, Baccu Mandara, Geremeas, i villaggi di Monte Nieddu, i Villaggi delle rose e dei Gigli e Su Reu.

Le caratteristiche del servizio sono state illustrate nelle frazioni nelle località turistiche dalla sindaca Francesca Fadda e dal capo gruppo di maggioranza in Consiglio comumale, Elio Ghironi. La Gesenu subentra dal 2 dicembre alla "Formula ambiente" che ha gestito il servizio per una decina d'anni: il servizio sarà assicurato secondo le attuali modalità, comunque garantendo la raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani, il trasporto e il conferimento all’impianto di smaltimento, la raccolta dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi, del vetro, della carta, della plastica, dell’alluminio, delle pile e dei farmaci, lo spezzamento stradale, la gestione dei cestini stradali e la pulizia dei mercati, delle strade, delle caditoie e dei tombini stradali, rifiuti tessili e oli esausti. Sfalcio erba dalle strade in qualsiasi periodo dell’anno e posizionamento nuovi cestini compresi quelli per i rifiuti animali da passeggio.

