Ventisette domande sono state ammesse per la frequenza del "Nido gratis" a beneficio di bambini che frequentano la scuola dell'infanzia a Maracalagonis. La graduatoria è definitiva e può essere consultata sul sito del Comune.

Una boccata d'ossigeno per tante famiglie bisognose, con Isee basso. Otto domande sono state ammesse ma non sono state finanziate per mancanza di fondi.

Un'altra è stata ammessa, ma finanziata solo parzialmente. Una domanda infine non è stata accettata perché presentata da una famiglia con Isee superiore ai 40mila euro.

