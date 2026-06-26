Madre e figlia assieme a scuola durate l'anno e poi all’esame del corso serale di Agrotecnico di Maracalagonis. E, sempre assieme, si sono diplomate, con lo stesso punteggio: 98/100.

Si tratta di Maria Assunta Atzeri, 55 anni, e della figlia Alessandra Corona, 20 anni, entrambe di Maracalagonis, che hanno dimostrato un percorso scolastico di assoluto livello, confermando anche durante l'esame preparazione, competenza e maturità.

Il diploma lo hanno conseguito anche Cesare Melis di Sinnai con 82/100, Alessio Pinna, 20 anni, che ha ottenuto 80/100.

Tutti gli altri candidati hanno conseguito valutazioni positive, a testimonianza della qualità del lavoro svolto durante l'intero anno scolastico. Dieci in totale i nuovi diplomati.

La classe era composta prevalentemente da studenti di età compresa tra i 20 e i 23 anni, molti dei quali hanno conciliato gli studi con l'attività lavorativa. La commissione d'esame è stata presieduta dalla professoressa Rita Scalas.

Soddisfazione è stata espressa dal responsabile della scuola di Maracalagonis (che dipende dall'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Elmas Mario Asquer) e dal docente Ettore Crobu, responsabile dell'orientamento della sede di Maracalagonis e presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sardegna.

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