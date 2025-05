Contributi alle associazioni e alle società sportive di Maracalagonis per l’attività svolta nel 2024. Per questo il Comune ha già indetto il relativo bando con la presentazione delle domande in scadenza per il prossimo 15 maggio. Sono diverse le società impegnate in paese e non solo nello sport che hanno diritto a questo aiuto.

Già avviata invece la liquidazione del contributi previsti per le case in locazione: da distribuire 185mila euro a 110 dei 115 utenti che hanno presentato a suo tempo domanda per il 2024.

I contributi sono ovviamente destinati ai beneficiari ammessi nella graduatoria definitiva, con esclusione degli importi già percepiti a titolo di Adi. I contributi concessi variano da 1900 euro a 800 euro. Cinque gli esclusi.

© Riproduzione riservata