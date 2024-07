Estate a Maracalagonis fra sagre paesane (nei giorni scorsi è stato festeggiato Santo Stefano patrono), propone un vasto programma di serate e altri appuntamenti per tutta la stazione turistica in paese ma anche a Torre delle Stelle. Un calendario proposto dal Comune, dall’associazione Ente Locale per lo spettacolo, dalla Fondazione Sardegna, dalla Pro Loco e altre associazioni locali e dei gestori dei parchi pubblici. Tutte associazioni che hanno aderito alla manifestazione di interesse del Comune di Maracalagonis. Manifestazioni che andranno avanti sino a fine anno col “Natale marese”. Per sabato 13 luglio al Parco Craboni è in calendario la serata “Craboni, fuochi e disco”, a cura di Circo Maccus Mara & Mare”.

Tra le tante serate, bisogna ricordare quella del 10 agosto a Torre delle Stelle. Su iniziativa della Pro Loco e con la collaborazione di Comune e della Cantina sociale si svolgerà l’attesissimo “Calici a Torre delle stelle” tra vino, sapori, Arte, musica, mare e stelle cadenti. Tra stand dei prodotti tipici e assaggi per la gioia dei villeggianti e dei turisti annunciati sulla costa per il metà agosto.

Poi tanti altri appuntamenti musicali, sportivi, culturali e religiosi con la tradizionale sagra del pomodoro ( “Sa tomata maresa”) destinata ad avere grandissimo richiamo: un programma ricco destinata a calamitare anche turisti da altre parti della costa sud orientale.

