Il Consiglio comunale di Maracalagaonis è stato convocato per il 18 novembre alle 18,30. All'ordine del giorno la discussione su una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, l'approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2023, la concessione in diritto di superficie trentennale a E– distribuzione SpA, di quattro aree per la realizzazione di quattro cabine secondarie e connessione alla rete media tensione esistente, nell'ambito dell'intervento complessivo ricadente nel Comune di Maracalagonis, legato al piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr), progetto Sardegna elettrificazione dei consumi.

