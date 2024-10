La manutenzione di diversi edifici pubblici a Maracalagonis sarà garantita dal Comune col Progetto Lavoras che dovrebbe svilupparsi nell'arco di otto mesi.

Previsti interventi ordinari di edifici del patrimonio pubblico sia in uso sia in concessione, per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione.

Interessate le scuole, il nuovo e il vecchio Municipio, l'ex Monte granatico, le Piazze, il Parco comunale di Torre delle stelle e altre strutture pubbliche, compreso il il mercato comunale e il “Mercato del contadino”, strutture degli impianti sportivi in località Sa Mura, del Parco comunale di Torre delle Stelle.

Si potrà intervenire nei solai, nelle pavimentazioni, negli infissi, negli intonaci.

