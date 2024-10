Poste italiane ha deciso di realizzare nuovo lavori per rendere più accogliente a funzionale anche l'Ufficio postale di via Nazionale a Maracalaagonis. Previsti grossi investimenti Pnrr. Per consentire la realizzazione dell'intero progetto, le Poste resteranno chiuse per tre mesi, da martedì 22 ottobre al mese di gennaio del 2025.

In questi tre mesi di chiusura, gli utenti di Maracalagonis potranno riovolgersi all'Ufficio postale di Sinnai, distante circa tre chilometri.

© Riproduzione riservata