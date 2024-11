L’appalto ha superato l’iter burocratico e presto, sicuramente entro l’anno, nell’area sportiva di Maracalagonis inizieranno i lavori per la costruzione della piscina e di altre strutture sportive finanziate con i fondi del Pnrr. Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte della Giunta municipale, è stato indetto l’appalto che prevede spese per 4 milioni di euro finanziati col Pnrr.

«Presto -dice il geometra Mauro Etzi, funzionario responsabile del settore Lavori pubblici del Comune- prevedono in sostanza la rigenerazione dell'intera area sportiva comunale di "Sa Mura": le opere dovrebbero essere ultimate-ha aggiunto Etzi- entro 365 giorni. L’appalto è stato aggiudicato a una impresa sarda. La piscina sarà scoperta , la sua lunghezza di 25 metri».

«Si tratta- dice la sindaca Francesca Fadda- di un grossissimo intervento che trasformerà l’attuale zona sportiva ( ospita adesso il Palazzetto dello sport, la pista per l’atletica leggera e il campo di calcio), in una vera cittadella sportiva, al servizio di Maracalagonis e del territorio. Prevista la costruzione della piscina, da realizzazione della foresteria, il nuovo look al Palazzetto dello sport che sarà anche sottoposto ad un adeguato un intervento di rigenerazione. In programma pure l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione della mensa e della foresteria, la sistemazione dell'area esterna al Palazzetto con camminamenti e parcheggi».

Il progetto è stato fra i primi ad essere finanziato dal Pnrr. Per il futuro, se arriveranno altri finanziamenti, potranno essere realizzati anche campi di Padel e di calcetto. Come si pensa anche alla realizzazione un nuovo impianto di illuminazione del campo di calcio, attualmente utilizzato da due società locali di Terza categoria. E’ stato realizzato alcuni anni fa in fondo sintetico. Più recentemente è stata inaugurata la pista per l’atletica leggera. Un impianto fra i più funzionali e completi di tutto l’hinterland. Col Palazzetto dello sport che da alcuni anni ospita anche la squadra di Serie A di Badminton che gioca a livello nazionale ed europeo. Un impianto che ha ospitato in passato anche riunioni di pugilato ugualmente a livello europeo e nazionale.

