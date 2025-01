Settecentomila euro per rifare il look alla mensa scolastica di via Umberto e per sistemare l'edificio con lavori di messa in sicurezza, pavimentazione, nuovi impianti e per l'acquisto della cucina.

I lavori inizieranno nelle prossime settimane. La mensa sarà anche separata dalle aule con un nuovo ingresso. L'obiettivo è quello di avere una cucina capace di sfornare cinquecento pasti al giorno.

«Avremo una struttura funzionale – dice la sindaca Francesca Fadda - I lavori dovrebbero essere realizzati in tre mesi. Un intervento prioritario a Maracalagonis dove continuiamo a registrare un buon aumento della popolazione con nuove nascite».

