Violazioni in materia di sicurezza all’interno del cantiere e un operaio al lavoro “in nero”: è quanto è stato contestato dai carabinieri di Giba a un 38enne imprenditore edile di Cagliari.

I controlli dei militari in un cantiere privato a Porto Pino, dove è stata riscontrata la presenza del lavoratore in nero, identificato in un 50enne operaio di Quartu, formalmente disoccupato.

Per il titolare del cantiere, per cui è scattata la sospensione dell'attività imprenditoriale, anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.200 euro e in ordine a violazioni di norme di sicurezza sul cantiere.

(Unioneonline/v.l.)

