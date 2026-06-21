Si terrà domani, lunedì 22 giugno alle 18, nella sala conferenze della Biblioteca comunale Emilio Pisano, nell’ex Convento, la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Mandas e il giuramento del sindaco Umberto Oppus.

Un appuntamento particolarmente sentito dall’amministrazione appena eletta, che ha voluto invitare l’intera cittadinanza a partecipare a quello che viene definito «un momento importante per la comunità» e che, soprattutto per i neoeletti, «resterà nel cuore per tutta la vita».

Nel messaggio rivolto ai cittadini, il primo cittadino ha sottolineato il valore collettivo del traguardo raggiunto: «Questo traguardo non è solo nostro, ma di tutte le persone che ci hanno sostenuto, incoraggiati e accompagnato lungo questo cammino».

Da qui l’invito a condividere la serata istituzionale con la nuova amministrazione. «La vostra presenza sarà per noi il regalo più bello e il segno di un affetto che ci dà forza e responsabilità ogni giorno nel solo ed esclusivo interesse di Mandas e dei mandaresi», ha aggiunto Oppus, ribadendo «la consapevolezza di garantire il massimo impegno per la nostra comunità». La cerimonia segnerà ufficialmente l’avvio del nuovo mandato amministrativo.

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