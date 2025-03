A Mandas e Siurgus Donigala, come in tanti altri piccoli centri dell’Isola, una parte abbastanza consistente della popolazione è rimasta senza medico di famiglia. La Asl ha attivato il servizio di guardia medica diurna per le prescrizioni necessarie di tutti i pazienti dei due paesi dell’alta Trexenta privi temporaneamente di medico di medicina generale.

Il servizio sarà attivo fino al 31 marzo con i seguenti orari: domani, mercoledì 19 marzo, dalle 16 alle 19, giovedì 20 marzo dalle 17 alle 20; venerdì 21 marzo dalle 17 alle 19 nel punto guardia medica nel Poliambulatorio di Mandas in Piazza 150 Unità d'Italia; martedì 18 marzo dalle 17 alle 20 e giovedì 16 marzo dalle 16 alle 20 nell’edificio comunale in Piazza d'Italia a Mandas. Non sono ancora stati comunicati gli orari riguardanti i giorni successivi.

L’azienda sanitaria ricorda ai pazienti che, al fine di agevolare l'attività dei medici, è necessario presentare il codice fiscale e le certificazioni attestanti le patologie e la terapia farmacologica. Inoltre, sempre gli stessi cittadini di Siurgus Donigala e di Mandas rimasti senza medico, potranno usufruire anche del servizio di Continuità Assistenziale notturna dalle 20 alle 22 per il rilascio di prescrizioni urgenti, sempre per la competenza del servizio.

