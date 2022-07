Un 57enne di Quartu Sant’Elena è stato arrestato dai carabinieri in quanto destinatario di un provvedimento di arresti domiciliari emesso dal tribunale di Cagliari per maltrattamenti in famiglia.

Gli episodi si sono verificati dal 2019 fino al 24 giugno di quest’anno ai danni dell’ex moglie.

Eventuali violazioni della misura cautelare e delle prescrizioni – come nuovi tentativi di contattare la donna – potrebbero condurlo anche in carcere.

