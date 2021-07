Stava facendo un’immersione davanti al porto di Villasimius quando si è sentito male e ha chiesto aiuto.

In soccorso del sub 58enne, turista in vacanza in Sardegna, sono arrivati la Guardia costiera e l’elisoccorso. L’uomo intanto si era ripreso ed era riuscito a raggiungere la banchina. Per precauzione è stato comunque portato in ospedale per gli accertamenti del caso ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’ennesimo incidente in mare dopo le tragedie degli ultimi giorni in cui hanno perso la vita, durante un’immersione, un 20enne a Cagliari, un agente della polizia a Cala Luna e un turista a Torre delle Stelle.

