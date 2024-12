Una condanna a 21 anni di reclusione è stata chiesta oggi in Corte d'assise a Cagliari dal pm Nicola Giua Marassi nei confronti del presunto responsabile dell'omicidio di Luca Mameli, 35 anni di Capoterra, accoltellato sul lungomare del Poetto di Quartu il 9 agosto 2023 dopo una gara a chi beveva di più fra due gruppi di ragazzi usciti da una discoteca all'alba, e morto poco dopo il trasporto in ospedale.

Per la procura a sferrare il fendente che ha raggiunto la vittima al torace, è stato Alessio Desogus, 23 anni di Flumini di Quartu, presente questa mattina in aula, dove è stato abbracciato dalla madre. Il processo è alle battute finali: la sentenza è attesa per il 27 gennaio prossimo.

La sorella di Mameli, Sara, sperava nel verdetto già oggi. Lo scrive in un lungo post sul suo profilo pubblico di Facebook in cui si sfoga (LEGGI IL POST): «Ho uno stato di schifo addosso, che non posso descriverlo». si legge sul social, dove se la prende con la difesa perchè cerca di minimizzare quanto accaduto.

© Riproduzione riservata